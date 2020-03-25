المكعب الرقمي و Mind Rockets تطلقان صفحة لترجمة تغريدات وزارة الصحة حول كورونا إلى لغة الإشارة

تعاونت المكعب الرقمي “DCube” مع Mind Rockets لتطوير أفاتار يقوم يقراءة تغريدات وزارة الصحة السعودية حول كورونا عبر لغة الإشارة.

أعلنت شركة المكعب الرقمي “DCube”، شريك المبيعات المعتمد في السعودية لصالح شركة Mind Rockets، عن إطلاق صفحة خاصة تحتوي على تغريدات وزارة الصحة السعودية حول فيروس كورونا مع أفاتار يقوم بتحويلها إلى لغة الإشارة للمساهمة في إيصال المعلومات لفئة الصم في المجتمع السعودي.

تعتبر Mind Rockets من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم التقنيات الموجهة إلى فئة الصم لمساعدتهم في مختلف المجالات، وتتخذ من شركة المكعب الرقمي شريكًا للمبيعات في المملكة العربية السعودية.

ومع انتشار فيروس كورونا، فإن تقديم نصائح ومعلومات وزارة الصحة بلغة الإشارة يُمثل مساهمة كبيرة لفئة الصم لفهم التطورات الحاصلة حول ذلك وبشكل لحظي.

تتميز الصحفة الجديدة والمطورة لاستهداف فئة الصم ببساطتها. حيث تحتوي على نصفين؛ أحدهما لتغريدات وزارة الصحة، والأخر للأفاتار الذي يترجم تلك التغريدات إلى لغة الإشارة بسهولة، ويمكن التنقل بين التغريدات بسلاسة من خلال الضغط على أيقونة الأمام أو الخلف، كما يمكن إعادة عرض التغريدة مجددًا عبر أيقونة الإعادة أسفل الأفاتار.

يمكن للمهتمين الوصول إلى الصفحة من خلال هذا الرابط.