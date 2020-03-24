برامج
11 تطبيق و 29 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 11 تطبيق و 29 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- Hat Monkey by Chris Haughton : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Xumi Security : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- DartPro – Darts Scorer : السعر الحقيقي 1.69$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Field Guide to Life : السعر الحقيقي 7.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hue Melodi – Philips Hue lights dancing to music : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Krav Maga Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- PocketDr : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- QR/Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- DoSolFa – learn musical notes : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Fraction Calculator “Fractal MK-12” : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- JackQuest: The Tale of the Sword : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- City Destructor HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Tortuga Racing – Educational Math Racing Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- AntiGravity Puzzle Game (a game of logic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dead Bunker 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Highwind : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Letter Battle : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Black Game: Math Puzzles PRO 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Buff Knight – Idle RPG Runner: السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app: السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- New Math Puzzles 2020 PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Rescue the Enchanter : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Survivalist: invasion PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Last Ninja Twins : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- War 1944 VIP : World War II : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Calc Fast : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Chess 3D Animation : Real Battle Chess 3D Online : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sky Dancer Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dean The Kid: Action Platformer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dragon Raid (Hardcore – idle rpg) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Everybody’s RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tap Town Premium (idle RPG) – Magic : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.