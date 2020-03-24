واتساب يُضيف ميزتين لمكافحة المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا

في إطار التقليل من أهوال جائحة كورونا المستجد، تطبيق واتساب يُقدّم ميزتين لمكافحة المعلومات الخاطئة حول الفيروس التاجي.

تُعدّ وسائل التواصل والتراسل الاجتماعي أكثر الأدوات حسمًا في مساعدتنا على البقاء على اتصال مع الأهل والأقارب والأصدقاء، كذلك متابعة ما يدور حول العالم من أخبار، وفي الآونة الأخيرة، تم تضخيم دور هذه الخدمات بشكل كبير، حيث يواجه العالم أحد أكبر التحديات خطورة، والمُتمثّلة في فيروس كورونا المستجد.



فيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول هذه الجائحة، يجب أن تضع في اعتبارك أنه ليس كل ما تراه على الإنترنت صحيح، ولا يعرف الجميع هذه الحقيقة، هنا تفهم واتساب الدور الذي تلعبه في نشر المعلومات وتُضيف حاليًا ميزتين للحفاظ على معلومات الجميع صحيحة، والمساعدة في اكتشاف الأخبار والحقائق الخاطئة.

فيما يتعلق بهاتين الميزتين، الأولى هي القدرة على الدردشة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وما عليك سوى النقر على الرابط لبدء محادثة واتساب، على أن يكون كل شيء مؤتمت بأرقام بدلاً من القوائم، ولكن هناك ما يكفي للحصول على أحدث أرقام الجائحة، وقراءة نصائح حول حماية نفسك، والاطلاع على إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا، وقراءة الأخبار والمزيد.

أما الميزة الثانية، فهي متمثلة في إضافة أيقونة بحث جديدة بجوار النص المعاد توجيهه، مما يُتبح لك مباشرة البدء في البحث عن أي شيء في محرك جوجل، واعتمادًا على محتوى الرسالة، من المفترض أن يساعدك هذا في اكتشاف الأخبار الصحيحة من المزيفة، أو إجراء عملية فحص سريعة للحقائق، مع الإشارة أن هذه الميزة تصل المستخدمين بشكل تدريجي.

أخيرًا، تحديث واتساب الحالي يبدو أنه من جهة الخادم، ولكن يُفضّل التأكد من أنك على أحدث إصدار للتطبيق سواء على أندرويد أو iOS

المصدر.

واتساب.