هواوي P40 Pro سيحمل نظام كاميرا مخصص بقدرة تكبير 50X (تسريبات)

حسب أخر التسريبات فإن هاتف هواوي القادم P40 Pro سيأتي بنظام كاميرا قوي ومخصص ذو قدرة عالية على إخراج صور وفيديوهات بكفاءة عالية في مختلف الأوضاع.

فقد نشر التقني Ishan Agarwal عدداً من المواصفات الحصرية لهاتف P40 Pro حسب زعمه؛ والتي تضمنت امتلاك الهاتف الصيني كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وعدسة مكبرة بدقة 40 ميجا بكسل وعدسة واسعة (ultra-wide) بدقة 12 ميجا بكسل مع مستشعر ToF للعمق.

فيما أشار المصدر أن كاميرا الهاتف ذات الميزات والمستشعرات المخصصة قادرة على التكبير حتى 50X؛ مع توفير وضوح عالي ربما يكون أفضل مما تقدمه كاميرا جالكسي S20 ألترا ذات قدرة التكبير 100X بعد المشاكل الأخيرة والنتائج المخيبة التي تحدثت عنها العديد من المواقع.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستأتي مزدوجة متوضعة في شق أعلى الشاشة البالغ قياسها 6.58 بوصة بحيث ستحمل عدسة رئيسة بدقة 32 ميجا بكسل ومستشعر عمق لإخراج صورة أكثر واقعية مع إبراز الأبعاد عند التقاط الصور بكاميرا السيلفي.

ومما كشفت عنه تسريبات Agarwal أيضاً هو تدعيم الهاتف بميزة Huawei XD Fusion Engine والتي لم تتضح وضيفتها بالضبط؛ لكنها حسب التوقعات قد تكون مشابهة لميزة جوجل Visual Core التي توفرها الشركة في هواتف بكسل لمعالجة الصور بطريقة سريعة وبقدرة عالية مع المحافظة على دقة عالية.

أما بالنسبة للمعالج حسب المعلومات المتوفرة فهو كيرين 990 الذي كشفت عنه الشركة في معرض IFA مع دعم تقنية اتصال الجيل الخامس بالطبع؛ فيما الذاكرة العشوائية لا يتم التطرق إليها بينما البطارية ستكون 4,200 ملي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 40 واط وشحن لاسلكي سريع 27،40 واط.

والجدير بالذكر أن تقارير أخرى قد أشارت إلى أن هواوي قد تطلق نسخة ثالثة من P40 ستحمل اسم P40 بلس في حدث مغاير لحدث الكشف عن السلسلة المزمع عقده في 26 مارس الجاري أي بعد يومين.

المصدر

Ishan Agarwal