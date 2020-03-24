متجر تطبيقات آبل يدعم ثلاث دول عربية جديدة

أعلنت شركة آبل عن توسيع نطاق دعم متجرها للتطبيقات إلى 20 بلد جديد رسمياً من بينها 3 دول عربية وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

جاء إعلان آبل عبر بوابتها الخاصة بالمطورين، وطلبت منهم تسجيل الدخول والموافقة على إتفاقية الترخيص الجديدة لجعل تطبيقاتهم متاحة في الدول الجديدة عند بدء سريان ذلك.

وطلبت آبل من المطورين تحديث معلوماتهم قبل 10 ابريل القادم، ما يعني بدءاً من ذلك التاريخ يمكنها البدء بدعم هذه الدول الجديدة. ويتوفر حالياً متجر تطبيقات آبل رسمياً في 155 بلد حول العالم، ويعتمد المستخدمين من الدول غير المدعومة على تطبيقات VPN لتجاوز الحجب والتنزيل من متجر تطبيقات آبل.

تضم القائمة الدول العربية: العراق – ليبيا – المغرب، وأيضاً أصبح المتجر يدعم الدول والمناطق التالية: أفغانستان، الغابون، جورجيا، المالديف، صربيا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، كوسوفو، مونتينغرو، الموزمبيق، ميانمار، ناورو، رواندا، زامبيا، فانوتو.