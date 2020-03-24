كلٍ من Fitbit و Peloton تُقدّم العضويات المدفوعة مجّانًا لمدة 90 يوم

توفّر كلٍ من خدمة Fitbit و Peloton العضويات المدفوعة مجّانًا لمدة 90 يومًا، وذلك لمساعدتك على ممارسة الرياضة وتناول الطعام والنوم بشكل أفضل.

مع جائحة الفيروس التاجي كورونا، عافانا الله وسلّم أهلنا والبشرية جمعاء، الكثير من الأشخاص عالقين في منازلهم كحجر صحي، ومنهم من يعاني من الحركة القليلة، ناهيك عن التوتر وزيادة في تناول الطعام، بالتالي أصبح من الضروري الاهتمام بأجسامنا وعقولنا ومحاربة جائحة الفيروس التاجي بطريقة سليمة.



Fitbit هنا لمساعدتك في هذا، ويعود الفضل للعروض الجديدة التي تُقدّمها كلا الخدمتين للجمهور، حيث عادةً تُقدّم خدمة Fitbit إصدارًا مجانيًا تجريبيًا لمدة 7 أيام، بعد ذلك عليك الدفع شهريًا مقابل 10$ أو 80$ سنويًا، أما الآن فقد أعلنت الشركة بتمديد الفترة المجانية إلى 90 يوم وذلك للمستخدمين الجدد.

مما يتيح ذلك الوصول إلى جميع المحتوى المدفوع، ويشمل ذلك تمارين الفيديو والصوت، وأكثر من 150 تمرينًا ديناميكيًا، وبرامج إرشادية لبناء عادات أكثر صحة، وأدوات خاصة بصحة العقل، ناهيك عن التحديثات وأدوات تحليل النوم المتقدمة بالإضافة إلى إصحائيات شاملة.

أخيرًا، هذه الخطوة دفعت العديد من الخدمات المشابهة بإجراء المثل، ولحقتها خدمة Peloton التي أيضًا قدمت العضوية المدفوعة التجريبية إلى 90 يوم، ومعها ستحصل على تمارين للتأمل وصوتيات لتماريتك، بالإضافة إلى توافقها مع كروم كاست، حتى لا يقتصر الأمر المشاهدة على شاشة الهاتف الصغيرة، والمزيد من الأدوات الأخرى.