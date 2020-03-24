دولفينوس تطلق أداة لحساب معدل التفاعل الحقيقي لأي حساب على انستجرام

أداة من منصة دولفينوس تساعد أي مستخدم على منصة انستجرام من معرفة معدل التفاعل الحقيقي لأي حساب بطريقة بسيطة.

أعلنت منصة دولفينوس، المتخصصة في التسويق عبر المؤثرين، عن إطلاق أداة جديدة تساعد المستخدمين على معرفة معدل التفاعل الحقيقي لأي حساب على انستجرام بطريقة سهلة وخلال ثوان.

توفر الأداة الجديدة طريقة سهلة للجمهور والشركات للوقوف على معدل التفاعل الحقيقي لحساباتهم أو الحسابات التي يرغبون بالإعلان معها، كون التفاعل هو عامل أساسي في تقييم جودة المؤثرين على المنصة.

وبهذا الخصوص، تقول دولفينوس: “يعتبر معرفة معدل التفاعل على انستجرام من أهم المعايير عند تقييم جودة المؤثرين والتحقق من عدم وجود متابعين مزيفين، بالإضافة إلى أنه يساعد الشركات والعلامات التجارية بالمنطقة على معرفة الحسابات الأكثر قدرة على استقطاب العملاء الأكثر ولاءً.”

تُعد دولفينوس من أوائل المنصات العربية للتسويق عبر المؤثرين في المنطقة، حيث تساعد المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بالحصول على رعاية اعلانية عبر العلامات التجارية.