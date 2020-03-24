خاتم Qura الذكي وسيلة طواقم الطوارئ في سان فرانسيسكو للسيطرة على كورونا

من أجل مراقبة درجة حرارة الجسم واحتواء أي إصابة جديدة بفايروس كورونا بدأ على الأقل 2000 موظف في أقسام الطوارئ الطبية في سان فرانسيسكو بارتداء خاتم Oura الذكي في خضم دراسة جديدة للتعرف أكثر على أعراض المرض والسيطرة عليه.

حيث يقوم الخاتم الذكي يقوم بارسال إشعار مباشراً بأي ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو تغير في ضربات القلب وغيرها من الأعراض التي قد تلعب دوراً مهما في تشخيص مبكر للإصابة بـ Covid-19 قبل أن تتطور حالة مرتديه وتصبح أكثر صعوبة.

وكما أفاد موقع SF Chronicle فإن شركة Qura وجامعة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو (UCSF) تأمل في استخدام المعلومات التي يتم جمعها من خلال العاملين في تطوير خورازمية خاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفايروس كورونا وبالتالي المساعدة بشكل أكبر في احتواءه.

وجاء في التقرير أنه بالإضافة لمرتدي خاتم Qura الذكي من الطواقم الطبية بدأت جامعة UCSF يوم أمس الإثنين بحملة جدية عبر الطلب من 150,000 مستخدم مشاركة بياناتهم الطبية على أمل الاستفادة من هذه البيانات من أجل الوصول للخوازمية المرجوة في الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى.

حيث أن الكشف المبكر عن المرض سيكون له جل الأثر في السيطرة على التفشي وانتقال العدوى؛ وسيساعد المصابين على العزل الذاتي والسعي للعلاج بشكل مبكر؛ وعلى وجه الخصوص الأطباء والمرضين والمتطوعين في هذا الأزمة الذين يقومون بخدمة المرضى.

فيما يأمل الخبراء في التوصل لجهاز الكشف المبكر عن الفايروس ( خاتم كورونا ربما) في خريف العام الجاري؛ في ظل قلقهم من عودة تفشي العدوى في موجة جديدة لاحقاً

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المصدر

SF Chronicle