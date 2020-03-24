جوجل قد تتجاوز الإصدار 82 من متصفح كروم

أعلنت جوجل قبل بضعة أيام أنها ستوقف عملية تطوير متصفح كروم ونظام التشغيل كروم مؤقتاً وذلك بسبب عمل المطورين من المنزل، واليوم لدينا أخبار تفيد بأن الشركة ستتجاوز الإصدار الرئيسي الجديد من كروم وهو 82 وتنتقل مباشرة إلى الإصدار 83.

وبحسب المصادر فإن جوجل ستنتقل من النسخة التجريبية لإصدار 81 إلى النسخة التجريبية لإصدار 83 مباشرة وستوفرها للمطورين فور جاهزيتها، ما يعني تجاوز إطلاق الإصدار رقم 82 بالكامل، وهذا سيؤدي إلى تسريع إطلاق الإصدار النهائي 83 قبل موعده المتوقع.

هذا ما تفكر فيه جوجل حالياً ولم يصدر قرار رسمي بعد بذلك.

وتوفر حالياً جوجل الإصدار التجريبي من كروم برقم 81 لاختباره قبل إطلاقه رسمياً للمستخدمين. وسيوفر هذا الإصدار مزايا جديدة فيما يخص الواقع المعزز وتغييرات في بروتوكول HTTPS بحيث يتم إزالة عناصر قديمة وحجب أجزاء من محتوى الصفحة في حال أرادت بتحميلها عبر بروتوكول HTTP ضمن موقع يعتمد HTTPS.

أما فيما يخص نظام التشغيل كروم الذي يعمل على حواسب الكروم بوك فإن الإصدار 81 سيأتي بتحسين عملية الاقتران عبر بلوتوث وتسهيل عملية تحميل تطبيقات أندرويد استديو.