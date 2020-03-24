تطبيق فايبر يزيد من الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمات الجماعية إلى 20

يحصل تطبيق فايبر “Viber” على تحديث جديد ومعه تم رفع العدد الأقصى للمشتركين في المكالمات الجماعية إلى 20.

في وقتنا الحالي وتقريبًا في جميع أنحاء العالم، تم اتخاذ اجراءات صارمة لإبطاء انشار فيروس كورونا المُستجد سلمنا الله منه جميعًا، على رأس هذه الإجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال، مما يعني ذلك أننا جميعًا سنعتمد أكثر على التكنولوجيا إذا أردنا قضاء وقت مع أهلنا وأصدقائنا.

وبنفس الوقت، تقوم تطبيقات التراسل والتواصل بدورها، حيث أعلن القائمون على خدمة فايبر “Viber“ عن زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمات الجماعية إلى 20 بحيث يمكن للمستخدم الدردشة مع المزيد من الأشخاص في وقت واحد.

ومن على الحساب الرسمي لها في تويتر، شجّعت فايبر الجميع بالبقاء في المنزل، ومع هذا التحديث الجديد هناك بعض المساعد العملية وتحديدًا لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التفاعل الاجتماعي.

ويُذكر أن فايبر قد رفعت الحد الأقصى من 5 إلى 10 مشاركين لكل مكالمة، أما الآن فقد أصبح الحد الأقصى إلى 20 مشارك دفعة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، تم استحضار أداة تشذيب للفيديو، بحيث تكون جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالطول المناسب.

أخيرًا، تحديث تطبيق فايبر متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي، ونذكركم دائمًا بأخذ أقصى تدابير الوقاية، فأنت مسؤول عن نفسك، وصحتك من صحة عائلتك، ونسأل الله أن يُزيل عنّا هذا الغم وأن نخرج منه مسالمين معافين.

المصدر:

Viber