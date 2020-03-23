فيس بوك وانستجرام تخفض جودة مقاطع الفيديو في أوروبا

قبل أيام أعلنت عدة خدمات للبث المرئي عبر الإنترنت عن خفض جودة مقاطع الفيديو للمستخدمين من أوروبا وذلك لمنع حدوث الأعطال والإنهيارات نتيجة الاستهلاك المفرط لها، واليوم تبعتها فيس بوك وانستجرام أيضاً.

وبحسب متحدث رسمي باسم الشركة فإن هذا إجراء مؤقت وللمساعدة على التعامل مع الاستهلاك الكبير للبيانات، بدون تحديد إطار زمني لإنتهائه.

ولدى فيس بوك 288 مليون مستخدم يومي في أوروبا، وبسبب الحجر الصحي المنزلي المطبق في معظم الدول الأوروبية، أدى لاستهلاكهم للفيديو بشكل مكثف لاسيما على انستجرام التي يغلب على طابع منشوراتها هذا النوع من المحتوى، فضلاً عن الدردشة المرئية.

يذكر أن خدمات نتفلكس و برايم فيديو و يوتيوب كلها أعلنت عن تخفيض جودة الفيديو لمحتواها أثناء مشاهدته من الدول الأوروبية، وذلك بعد طلب مدير الصناعات في الإتحاد الأوروبي من شركات الاتصالات ومنصات البث المرئي خفض استهلاك البيانات.