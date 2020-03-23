تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية يوفر عدة أقسام لتعلم قواعد اللغة والترجمة

يقدم تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية “‏Bearo English” عدة أقسام لمساعدة المهتمين بتعلم اللغة والترجمة.

تتواجد العديد من التطبيقات لتعليم اللغات على الإنترنت وأنظمة التشغيل وتزداد يومًا بعد يوم، وهنا نقدم لكم أحدث التطبيقات في هذا المجال والمتمثل في تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية “‏Bearo English”. حيث يقدم التطبيق أقسام مختلفة لمساعدة المستخدمين على تعلم القراءة، الكتابة، القواعد، الترجمة، وقسم الاختبارات؛ منها أصبح متوفرًا في التطبيق ومنها قيد العمل.

يمنح تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية “‏Bearo English” مستخدميه عدة مزايا لتعلم اللغة، وبذلك فهمها بشكل أفضل مع كل ميزة.

يتميز هذا التطبيق بكونه مجاني، كما أنه يعمل بدون انترنت حتى عند نطق الكلمات، ما يجعله مفيدًا بمختلف الحالات والأماكن.

يمكن توضيح أقسام تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية “‏Bearo English” في النقاط التالية:

القسم الأول اختيار الترجمة الصحيحة للكلمة

يوفر القسم نطقًا لكل كلمة مكتوبة باللغة العربية، كما يضيف لعبة بين عدة ترجمات لتوصيل الكلمة باللغة الانجليزية لمعناها الأنسب.

القواعد

يحتوي هذا القسم على قواعد اللغة الإنجليزية وكيفية نطق الحروف والكلمات الصعبة والحروف المركبة التي تتميز بطريقة نطق مختلفة.

الكتابة

من خلال هذا القسم سيتم إظهار كلمة ما ومن ثم نطقها صوتيًا، وبعدها سيتوجب على المستخدم الاستماع لها وإعادة كتابتها بالطريقة الصحيحة.

قراءة المقالات

سيوفر هذا القسم للمستخدمين مقالات متنوعة في مختلف المجالات الحياتية واليومية، ومن خلاله سيحصل المستخدمون على فرصة الاستماع للكلمات الصعبة أو المقالات صوتيًا ومشاهدة كتابة الكلمات بالأحرف العربية لفهمها بشكل أفضل، كما سيتمكنون من معرفة قواعد الكلمات المكتوبة في حال تواجدت على الكلمات المحددة والانتقال عبر أيقونة القواعد للشرح الكامل لها.

اختبارات

هذا القسم أشبه باختبارات مستوى للوقوف على إمكانيات كل مستخدم، فمن خلال هذه الاختبارات التي تجمع عدة أقسام، سيعرف المستخدم المستوى الذي وصل إليه.

يُشار أن هذا التطبيق متاح حاليًا لمستخدمي نظام أندرويد لكن ربما يصدر خلال الفترة القادمة لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

لتحميل تطبيق بيرو لتعلم اللغة الإنجليزية “‏Bearo English” على نظام أندرويد.