Blutum أحد تطبيقات حزم الأيقونات الجديدة على متجر جوجل بلاي

Blutum هو تطبيق يسمح لك بتخصيص جهازك الأندرويد مع مجموعة من الأيقونات ذات الأسلوب العتيق.

أكثر ما يُميّز أندرويد عن غيره، هو دعمه للتخصيص الشامل، وهذا يُمكّن أي مستخدم من فرض أسلوبه الخاص، ولعل إحدى أهم أدوات التخصيص في هذا الشأن، هي تطبيقات حزم الأيقونات، Blutum أحد هذه التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، وهو قادم مع مجموعة من الأيقونات دون الشكل السائد تمتاز بألوان غير زاهية للغاية وبأسلوب عتيق.

في السياق ذاته، يحتوي التطبيق حاليًا على أكثر من 3700 رمز بدقة 256 × 256 بكسل ويتضمن العديد من الرموز البديلة وتلك الخاصة بالتقويم الديناميكي، بالإضافة إلى أن هناك 36 خلفية في السحابة مع دعم الخلفيات المتحركة.



ومع التطبيق، يمكنك التنقل بين الأيقونات حسب الفئات، أو البحث عنها عبر النص، كما ويمكنك معاينتها وطلب الرموز المفقودة من خلال الأداة المدمجة في التطبيق، ومن الإعدادات، يمكنك تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت واختيار السمة الفاتحة أو الداكنة وإدارة طلب الرموز وأكثر.

أخيرًا،، يتوافق تطبيق Blutum مع أغلب تطبيقات اللانشر حيث يمكنك التعرف عليها من خلال زيارة وصف التطبيق من على صفحته في متجر جوجل بلاي، وكما تعودنا مع هذه النوعية من التطبيقات، فغالبيتها غير مجانية، وعندما يتعلق الأمر بتطبيق Blutum فهو متاح للتحميل بسعر 0.99$، على أن يكفى للتثبيت أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.0.3 فأحدث.

تحميل تطبيق Blutum على أندرويد.