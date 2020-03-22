يُوفّر تطبيق Smart Tools mini الجديد مجموعة من أدوات القياس المفيدة

Smart Tools mini هو تطبيق يوفر مجموعة من أدوات القياس التي يمكن أن تكون مفيدة في العديد من المناسبات.

بفضل المستشعرات التي تحملها جميع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التقنيات المبتكرة، أصبح بالإمكان الاستعانة بهاتفنا الذكي لقياس أي شيء تقريبًا في حياتنا الواقعية، تطبيق Smart Tools mini هو أحد التطبيقات الجديدة في هذا الشأن، على أن يكون متاح وحصرًا لمستخدمي أندرويد فقط.

وهنا يُقدّم التطبيق لنا نحو خمس مجموعات وهي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تُقدّم أدوات خاصة لقياس الطول والزوايا والمنحدرات والمزيد.

المجموعة الثانية: تقدم أدوات لقياس مستوى الصوت وميزان الاهتزازز

المجموعة الثالثة: تقدّم عدسة مكبرة ومرآة والمزيد.

المجموعة الرابعة: هذه خاصة بالمُحوّلات كتحويل الوحدات والعملات.

المجموعة الخامسة: التي تسمح لك بقياس المسافة والسرعة.

وبالمناسبة، يتم تنظيم جميع هذه الأدوات في واجهة نظيفة، على أن يكون هناك أدوات أخرى تسمح بإجراء بعض القياسات في العالم الحقيقي، وذلك من خلال الاستعانة بكاميرا الهاتف.

أخيرًا، تم تطوير هذا التطبيق خصيصًا للهواتف الذكية التي لا تحتوي على بوصلة، وللأسف الشديد التطبيق غير مجاني، وهو متوفّر بسعر مرتفع نوعًا ما، حيث سيُكلفُكَ نحو 3.99$، ويكفي ان يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Smart Tools mini على أندرويد.