جديد التطبيقات: GPS Converter يقوم بتحويل الإحداثيات الجغرافية إلى تنسيقات مختلفة

GPS Converter عبارة عن أداة توفر إمكانية تحويل الإحداثيات الجغرافية إلى تنسيقات وأشكال مختلفة.

متابعة لكل ما هو مهم وجديد في عالم التطبيقات، اليوم معنا أحد التطبيقات المُطلقة مؤخرًا على متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق GPS Converter الذي يقوم بتحويل الإحداثيات الجغرافية إلى تنسيقات وأشكال مختلفة، وفي هذا الشأن، يعتمد التطبيق على نظام WGS84 الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، على أن يكون قادم بواجهة بسيطة وسلسة للغاية.

أما فيما يخص إمكانية استخدام التطبيق، كل ما عليك فعله هو تحديد نوع الإحداثيات في الواجهة، أو النقر على الزر في أسفل اليمين وإدخال قيم خطوط الطول والعرض، أو حدد نقطة على خريطة جوجل من خلال القسم المناسب، وبهذه الطريقة يمكنك رؤية الإحداثيات المحولة في تنسيقات مختلفة.

ومن صفحة إعدادات تطبيق GPS Converter، يمكنك اختيار طريقة عرض الخريطة، على أن يدعم وضع علامة على خرائط جوجل ويُخزّن سجل المواقع في علامة التبويب “السجل”، على أن يدعم أنواع عدّة من الإحداثيات أهمها “DD.dddddd˚ و DD˚ MM.mm و DD˚ MM ’SS” و UTM و MGRS وأكثر.

أخيرًا، يتوفر تطبيق GPS Converter لنظام اندرويد مجّانًا وبدون عمليات شراء داخلية، على ان يكون هناك بعض الإعلانات الغير مزعجة، ويكفى للاستفادة منه أن يكون إصدار هاتفك 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق GPS Converter على أندرويد.