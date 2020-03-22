إطلاق منصة متاجر لمساعدة المهتمين على إنشاء متاجرهم الإلكترونية بطريقة سهلة وسريعة

منصة متاجر تُمكن الأشخاص من إنشاء متاجرهم الإلكترونية بسلاسة مطلقة لبدء مشاريعهم الخاصة.

انطلقت وبشكل رسمي منصة متاجر، MatajerApp، التي تهدف لتمكين الأشخاص المهتمين بالتجارة الإلكترونية على إنشاء متاجرهم الخاصة بأنفسهم بكل سلاسة وسرعة ممكنة وبأقل التكاليف.

وبهذا الخصوص، تحدث حسن الجرجاوي، الشريك المؤسس لمنصة متاجر، بقوله: “شاهدنا اقبال كبير بين الناس على مجال التجارة الإلكترونية، لكن بسبب التكاليف العالية لإنشاء المشروع أو المتجر الخاص بهم، نجد الكثيرين منهم يعزفون عن بدء المشروع أو يتوقفون في منتصف الطريق، لذلك قررنا إطلاق منصة متاجر لمساعدتهم على بدء مسيرتهم بخطوات بسيطة وسريعة بما يتناسب مع إمكانيات كل منهم.”

توفر منصة متاجر للمشتركين إمكانية تحديد شكل المتجر الخاص بهم ومن ثم إنشاءه بما يتناسب معهم بكل سهولة وسرعة، ثم إضافة المنتجات التي يرغبون بها بكل سلاسة من خلال النظام المستخدم. كما وتتيح للمهتمين الحصول على تطبيقات خاصة بمتاجرهم على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.

تقدم المنصة ثلاث باقات متنوعة للاستمتاع بإنشاء متاجر إلكترونية؛ من خلال باقة البداية المجانية والتي توفر عدد من المزايا المهمة للمشتركين، وكذلك الباقة المتقدمة والباقة الاحترافية والتي توفر مزايا أعلى وخدمات أفضل في مقابل اشتراكات سنوية لتقديمها رفقة الدعم الفني، ما يجعل المشتركين يوفرون الكثير من المصروفات على هذه خدمات ما بعد الإنشاء.

وتتميز منصة متاجر بأنها لا تحصل على أي نسبة من المبيعات من المتاجر المشتركة ولا تقتطع عمولات خفية، حيث أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية أو مقابل اشتراك سنوي فقط.

ولمساعدة المشتركين بالحصول على أفضل تجربة لهم ولعملائهم المستقبليين، فإن متاجر تمنحهم فرصة لتحديد شكل المتجر، إمكانية إدراج المنتجات وإدارة المخزون بما يتناسب معهم، ربط المتاجر مع بوابات ووسائل الدفع (مدى، فيزا كارد، ماستر كارد)، الربط مع خدمات الشحن، وإنشاء تطبيقات هواتف ذكية على نظامي تشغيل أندرويد و iOS ليتسنى للمستخدمين التسوق من أي مكان، بالإضافة إلى منحهم لوحة تحكم خاصة لإدارة التطبيق، وتقديم خدمات الدعم الفني وتدريب الفريق عليها.

تمنح منصة متاجر الراغبين ببدء مشروع تجارتهم الإلكترونية فرصة ذهبية لإنشاء متاجرهم الخاصة بأنفسهم أو بمساعدة المنصة لتوفير أفضل تجربة مستخدم.