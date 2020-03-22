أوبر توقف خدمة التاكسي في السعودية بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة أوبر أنها ستوقف خيار خدمة التاكسي (أوبر تاكسي) في المملكة العربية السعودية وذلك حتى إشعار آخر استجابة للتوجيهات التي أعلنتها وزارة الداخلية لمكافحة فيروس كورونا ومرض كوفيد 18.

ولن تتأثر خدمة نقل الأفراد عبر السيارات الخاصة المرخصة بالتعاقد مع أوبر، كما ستواصل خدمة نقل الطعام عملها كالمعتاد.

كما ستبقى خيارات أوبر إكس، أوبر إكس إل، أوبر بلاك، أوبر كومفورت، و وصل متوفرة للتنقل عن الحاجة.

وبدأت المملكة العربية السعودية فجر الأمس السبت تعليق حركة النقل الجوي الداخلي ووقف عمليات سيارات الأجرة العامة ووسائل النقل العام لمدة 14 يوماً.

وبحسب الأرقام الرسمية فإنه توجد 392 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى اللحظة.