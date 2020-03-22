أمازون وآبل وديزني تقرر تخفيض جودة بث خدمات المحتوى في أوروبا

قررت أمازون و آبل و ديزني تخفيض جودة بث المحتوى في أوروبا بعد اتخاذ خطوات مشابهة من نتفليكس و يوتيوب.

أعلنت شركة أمازون أنها ستقوم بتخفيض جودة المحتوى في خدمة بث الفيديو، برايم، خلال الفترة القادمة في أوروبا للحفاظ على سلاسة الشبكة بعد طلب الاتحاد الأوروبي ذلك. تأتي هذه الخطوة بالمزامنة مع إعلان آبل نفس الخطوة بخصوص خدمة بث المحتوى التي أطلقتها مؤخرًا، تي في بلس، وقرار ديزني اتخاذ نفس الخطوة مع إطلاق خدمتها ديزني بلس في القارة العجوز خلال الأيام القادمة.

هذا القرار جاء بعد طلب مدير الصناعات في الاتحاد الأوروبي لشركات خدمات البث والمحتوى بتخفيض جودة العرض الافتراضية على منصاتها.

ويتمحور القرار الجديد حول مواجهة زيادة الضغط على الشبكات بسبب الحظر المفروض في دول الاتحاد الأوروبي وجلوس معظم الناس في بيوتهم وتعويض ذلك بمشاهدة المحتوى الترفيهي وخدمات البث، ما تسبب بإحداث عدم موازنة في شبكات الإنترنت في الدول والقارة ككل، مما يهدد حياة بعض الناس في حالات الطوارئ خاصة مع تفشي فيروس كورونا ومرض كوفيد-19 بشكل هائل.

جاءت هذه الخطوة بعد قيام نتفليكس بتخفيض جودة العرض عالي الدقة للمستخدمين بأوروبا، وقيام يوتيوب أيضًا بنفس الخطوة قبل أيام.

يُشار أن أمازون وآبل تقدمان بالفعل خدمات بث المحتوى في أوروبا، فيما تستعد ديزني لتقديم خدمتها ديزني بلس بالأيام القادمة.

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