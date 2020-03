منظمة الصحة العالمية تطلق بوت واتساب للإجابة عن أسئلتك حول كورونا

تصلنا يومياً على واتساب عشرات الرسائل المغلوطة والتي تتداول معلومات خاطئة حول فيروس كورونا والوقاية منه، وفي محاولة منها لمكافحتها، أطلقت منظمة الصحة العالمية بوت رسمي على التطبيق تستخدمه للإجابة عن كل أسئلتك حول الفيروس ومرض كوفيد-19.

للتواصل مع البوت، أضف رقم الهاتف 0041798931892 إلى جهات الاتصال لديك، ثم أرسل له كلمة hi ليتم تفعيل الروبوت وعرض قائمة الخيارات المتاحة.

ويوفر البوت عشرة أقسام مثل آخر الإحصائيات الرسمية حول انتشار الفيروس عالمياً، ونصائح لوقاية نفسك، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، ونصائح حول السفر وحتى إمكانية التبرع.

كانت واتساب نفسها قد أطلقت بالأمس موقع مخصص لعرض المعلومات والحقائق الموثوقة حول الفيروس والمرض بالتعاون مع الجهات الرسمية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج التنمية للأمم المتحدة.

وستتبرع واتساب بمبلغ مليون دولار لمنظمات التحقق من المعلومات وصحتها. ويأتي هذا البوت لتسهيل المهمة أكثر أمام المستخدمين وغيرهم للحصول على أحدث وأدق المعلومات، خاصة أن واتساب لديه الآن أكثر من ملياري مستخدم نشط.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf

— WHO Uganda (@WHOUganda) March 20, 2020