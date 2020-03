فيس بوك تبدأ بإطلاق تصميمها الجديد والوضع الليلي على الويب

تحدثنا منذ أشهر عن التصميم الجديد الذي بدأت فيس بوك باختباره لنسخة الويب، واليوم بدأت الشركة بإتاحته للمستخدمين تدريجياً حول العالم ومعه يأتي الوضع الليلي الرسمي.

حالياً التصميم الجديد لم يبدأ تطبيقه إجبارياً لدى الجميع ويحتاج لأشهر حتى يتوفر في كافة أنحاء العالم، بل يتوفر الآن في بعض الدول واللغات خيار جديد يدعى “see new Facebook” من القائمة المنسدلة بجانب صورة الملف الشخصي في الشريط العلوي.

هذا يعني يمكنك تجربة التصميم الجديد – في حال كان متاحاً لك – والتعرف عليه والعودة للتصميم القديم في حال لم يعجبك. ويتميز التصميم الجديد بالمساحات البيضاء وتوحيده مع تصميم التطبيق الجديد، والأبرز هو دعم الوضع الليلي.

يسهّل التصميم الجديد تصفح الموقع والانتقال بين الأقسام التي أصبح يتم تحميلها بسرعة أكبر.

الجدير بالذكر أن فيس بوك بدأت باختبار التصميم الجديد على عينة من المستخدمين في بعض دول العالم في ابريل الماضي، ولاحقاً أصبحت توفره على تطبيقاتها الرسمية على أندرويد وآيفون في مايو الماضي، وشوّقت للوضع الليلي مطلع السنة الحالية والآن أصبح جاهزاً للاستخدام.

Cut down on screen glare with the new look of Dark Mode on https://t.co/Rw6MBNKIl3. pic.twitter.com/Rm4J5rCtbJ

— Facebook App (@facebookapp) March 19, 2020