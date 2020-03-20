جوجل تلغي مؤتمر المطورين نهائياً هذه السنة بسبب فيروس كورونا

كانت جوجل قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها ستعقد مؤتمرها السنوي للمطورين عبر الإنترنت عن بعد كما فعلت وستفعل معظم الشركات التقنية حالياً، لكنها اليوم أعلنت عن تراجعها عن هذه الخطوة أيضاً وإلغاء المؤتمر بالكامل هذه السنة.

ذكرت جوجل في تصريح رسمي على موقع المؤتمر أنه وخوفاً على سلامة وصحة المطورين والموظفين والمجتمع المحلي، قررت الشركة عدم إقامة مؤتمرها للمطورين هذا العام بأي شكل كان.

وأضافت أنها ستواصل البحث عن طرق أخرى لمشاركة التحديثات مع المطورين عبر مدوناتها الرسمية ومنتديات الحوار خاصتها.

عادة تعقد جوجل مؤتمر المطورين في شهر مايو، وهذه السنة كان سيعقد خلال 12-15 مايو وتعرض فيه جوجل أبرز المزايا الجديدة في نظام التشغيل أندرويد وباقي خدماتها المختلفة، بالإضافة لإطلاق أجهزة جديدة.

وبما أن جوجل أعلنت إلغاء الحدث نهائياً هذا العام، لا معلومات مؤكدة حول إن كانت ستعلن عن تحديثاتها ومزاياها وأجهزتها المعتادة عبر مدوناتها ووسائل الإعلام والبيانات الصحفية، أم ستلغيها أيضاً.

وأعلنت في وقت سابق كل من آبل و فيس بوك و مايكروسوفت عن إلغاء عقد مؤتمراتها للمطورين على الأرض وبثها عبر الإنترنت أو تأجيلها.