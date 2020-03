انستجرام تختبر الرسائل ذاتية الحذف

يبدو أن الخاصية الجديدة التي تريد فيس بوك إدراجها في تطبيقاتها هي الرسائل ذاتية الحذف، قبل أيام رأينا ظهورها في نسخة تجريبية من واتساب، واليوم لدينا أدلة تؤكد اختبارها على انستجرام أيضاً.

كعادتها المتخصصة بالهندسة العكسية Jane Manchun Wong, نشرت فيديو على حسابها على تويتر يظهر الخاصية الجديدة والتي يبدو أنها مازالت في مراحلها الأولى المبكرة.

يبدو أنه سيكون هناك وضع خاص ضمن الرسائل الخاصة في انستجرام يمكن من خلاله التواصل والدردشة برسائل تحذف من تلقاء نفسها بمجرد الخروج من الشاشة.

مع أن هذه الطريقة قد تبدو جيدة وأفضل من تحديد مؤقت زمني، لكنها تنطوي على عدة مشاكل، ماذا لو وردت إشعار من تطبيق آخر وتريد التوجه إليه؟ حينها ستحذف الرسائل كأنك خرجت من الشاشة.

وأكدت انستجرام أنها تعمل على هذه الميزة بالفعل ومازالت في المراحل الأولى من تطويرها وهي قيد الاختبار الداخلي ولم يتح بعد للمستخدمين الخارجيين تجربتها.

مع أن انستجرام ليس بالأصل خدمة دردشة، لكن الكثير منا يقوم بالتواصل مع أصدقائه من خلالها، ولأنه ربما يعطي خصوصية أكبر من إعطاء رقم الهاتف في واتساب، لذا إضافة ميزة الرسائل ذاتية الحذف ستكون خيار مطلوب لهؤلاء.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020