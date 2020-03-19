نمو مبيعات آيسر الموجهة للألعاب 94% في منطقة الشرق الأوسط

إيرادات آيسر تنمو 64٪ في الكويت وعُمان والبحرين، و29٪ في الإمارات العربية المتحدة. ونمو 94٪ في المنتجات المخصصة للألعاب.

أعلنت شركة آيسر الشرق الأوسط اليوم عن نتائج قوية حققتها في المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2019، حيث حققت نموًا في مبيعاتها للموزعين بنسبة 29٪ في الإمارات العربية المتحدة و64٪ في دول مجلس التعاون الخليجي كاملة بما فيها الكويت وسلطنة عُمان والبحرين.

كان المساهم الأكبر في هذا الإنجاز يتمثل بالأجهزة الموجة للألعاب، حيث حققت الشركة نموًا بنسبة 94٪ في إيرادات هذه الفئة من الأجهزة.

تقول آيسر في بيانها، أن دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث العالمية GFK أن مبيعات أجهزة الشركة الرفيعة جدًا شكّلت 75٪ من المبيعات في الإمارات العربية المتحدة و50٪ في المملكة العربية السعودية. فيما نمت مبيعات الأجهزة للمستهلكين في المنطقة ككل بنسبة 24٪. ويأتي هذا النمو نتيجةً لتفضيل المستهلكين للأجهزة الرفيعة والخفيفة التي تمتاز بأناقة التصميم وقوّة الأداء. وأظهرت النتائج زيادة بنسبة 33٪ في مبيعات الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب للمستهلكين، لتضمن الشركة حصة سوقية في هذا القطاع بنسبة 24٪ في الإمارات العربية المتحدة و16٪ في المملكة العربية السعودية.

وقد تمكنت مجموعة حواسيب “Spin” المتحولة والتي تتمتع بتصميمات مميزة ونحيفة من تحقيق نمو في المنطقة بنسبة 10٪. كما شهد قطاع التعليم نموًا واضحًا، حيث تم بيع أكثر من 50،000 جهاز (أغلبها أجهزة كروم بوك) إلى عدد من المدارس والجامعات في المنطقة.

وقد باعت الشركة أربعة أجهزة “بريداتور ثرونوس” قيمتها 109،999 درهم لمحبي الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي أكبر عملية بيع لهذا المنتج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذا الشأن، قال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “هذا الأداء القوي لشركة آيسر يأتي نتيجةً لاستراتيجيتنا الشاملة التي تهدف إلى تحقيق النمو على مستوى المنطقة. وتتمثل قوّة آيسر في المنطقة والعالم في قوّة التنفيذ والتنافسية العالية لمنتجاتها. نحن سعداء بهذا الزخم في النمو الذي حققناه في بيئة عالمية تتسم بالتعقيد والديناميكية. ويمثل نجاحنا شهادةً على سعينا المستمر للابتكار وإلتزامنا نحو عملائنا الذين يقبلون على التقنيات المبتكرة بشكل مستمر. سنتابع الاستثمار في منتجاتنا وكفاءاتنا الأساسية لتحقيق عوائد ثابتة ومستدامة على المدى الطويل.”

وبالحديث عن أداء الشركة القوي في فئة المنتجات المخصصة لقطاع التعليم، قال كولينز: “توفر سلسلة منتجاتنا المطوّرة تجربة متفردة للطلاب والمدرسين في مختلف المؤسسات التعليمية. تتميز أجهزتنا بسجل حافل حيث أثبتت قدرتها على تعزيز الإنتاجية والكفاءة والابتكار في التعليم. نحن ندرك أهمية التكنولوجيا في القاعات الدراسية في عصرنا الحالي، ونحن ملتزمون بمتابعة تقديم التقنيات المناسبة لدعم قادة الغد.”