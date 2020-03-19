فيروس كورونا يرفع عدد مستخدمي خدمة Teams إلى 44 مليون يومياً

قبل ثلاثة أعوام، أطلقت مايكروسوفت خدمتها للعمل التشاركي عن بعد Teams، والتي نمت ببطئ حتى بداية الشهر الحالي كانت قد وصلت إلى 32 مليون مستخدم نشط يومياً، لكن خلال اسبوع واحد فقط قفز هذا العدد إلى 44 مليون مستخدم نشط يومياً.

هذا النمو الكبير والمفاجئ سببه إيقاف العديد من الشركات على اختلاف أحجامها العمل من المكاتب والتوجه للعمل عن بعد. وخلال 4 أشهر نمى مستخدمي الخدمة بحدود 60-110%، وتتوفر العديد من الخدمات التي تتيح للموظفين العمل معاً وإجراء الاجتماعات عن بعد، من أهمها خدمة Teams من مايكروسوفت.

بهذا تكون خدمة Teams قد تفوقت بسرعة على أبرز الخدمات العريقة في هذا المجال مثل Slack التي لديها 12 مليون مستخدم نشط يومياً، و Workplace من فيس بوك التي لديها 3 مليون مستخدم باشتراك مدفوع.

وتحتسب مايكروسوفت المستخدم النشط هو من يقوم بأي عمل مقصود على الشبكة من أي منصة كانت، سواء رد على رسالة في الدردشة، أو أجرى اجتماع مرئي، أو فتح ملف مرسل له.

ونتيجة الإقبال الكبير والمفاجئ على خدمة Teams، عانت بالبداية من بعض المشاكل التقنية والإنقطاع عن الخدمة، واستغلت مايكروسوفت الوضع الآن وأعلنت عن بعض المزايا الجديدة مثل كتم صوت الإزعاج والضجيج في الخلفية مع التركيز على صوت المتحدث، وميزة رفع اليد في حال الرغبة بطرح سؤال، وحتى دعم الإتصالات البطيئة.