شركة HMD تشكف عن أول هواتفها من الجيل الخامس نوكيا 8.3

أعنلت شركة HMD اليوم عن أول هاتف من الجيل الخامس تحت علامة نوكيا التجارية نوكيا Nokia 8.3؛ كما وكشفت الشركة عن ثلاث هواتف أخرى من الفئة المنخفضة وهي Nokia 5.3 و Nokia 1.3 وNokia 5310.

هاتف نوكيا 8.3

كما هو واضح فإن الشركة الهولندية HMD تعد من أخر الواصلين لمنصة الإعلان عن دعم هواتفها لتقنية اتصال الجيل الخامس_على مستوى الهواتف العاملة بنظام الأندرويد؛ لكن يبقى المثل أن تصل أو تعلن متأخراً خيراً من أن لا تفعل أبداً فاعلاً هنا.

نوكيا 8.3 5G يملك شاشة قياس 6.81 بوصة بدقة عرض HDR وبمستعشر لضبط الإضاءة وفقاً للبيئة المحيطة كما قالت الشركة؛ ويحوي الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسة الرئيسية فيها بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وماكرو بدقة 2 ميجا بكسل والعدسة الرابعة للعمق بدقة 2 ميجا بكسل

بيما كاميرا السلفي الأمامية بدقة 24 ميجا بكسل؛ كما يملك العاتف قارىء لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل ويحمل بطارية بسعة 4500 ملي أمبير.

وعلى صعيد العتاد الداخلي يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765 بمساحدة تخزين داخلية بحد أقصى 128 جيجا بايت وذاكر وصول عشوائي حتى 8 جيجابايت، أما على نطاق الاتصال بشبكات الجيل الجيل الخامس فقد قالت HMD أن هاتفها يستطيع دعم تردادت أوسع لشبكات الجيل الخامس من هواتف المنافسين حول العالم حيث وصفت هاتفها بأنه أول هاتف 5G حقيقي يدعم شبكات الجيل الخامس العالمية!

السعر والتوفر في السوق

بالنسبة لتوفير هاتف نوكيا 8.3 فحسب تقدريرات الشركة سيتم طرح في السوق العالمي بحلول صيف العام الجاري؛ في حين سيبلغ سعر نسخة (6GB، 64GB) لذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية على التوالي حوالي 650 دولار بينما نسخة (8GB، 128GB) فستكون بحدود 695 دولار أي بسعر

هاتف نوكيا 5.3

كما وأعلنت الشركة عن ثلاثة نسخ من الهواتف الجديدة ذات المواصفات المنخفضة أولها نوكيا 5.3 يحمل شاشة قياس 6.55 بوصة ومزود بكاميرا رباعية رئيسة بدقة 13 ميجا بكسل وواسعة بدقة 5 ميحا بكسل وماكرو عمق بدقة 2 ميجا بكسل بمعالج سنابدراجون 665 متوافق مع (4GB، 64GB) لذاكرة التخزين والذاكرة العشوائبة على التوالي فيما سيصل السوق في إبريل بسعر 205 دولار.

هاتف نوكيا 1.3

الهاتف مزود بشاشة 5.71 بوصة ويعمل بمعالج سنابدراجون 250 ويملك كاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 8 ميجا بكسل ستعمل عبر تطبيق جوجل الكامير الجديد من جوجل Camera Go حيث أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد جو. سيتم إطلاق الهاتف في إبريل القادم بسعر 105 دولار.

هاتف نوكيا 5310

هو فعلاً هاتف نوكيا التقليدي القديم 3310 لكن ببعض التغيرات البسيطة في الشكل والذي لعل كثير منا يذكره او اقتناه بالفعل سابقاً؛ الهاتف يدعم فقط شبكة 2G لكنه ببطارية قادرة على الصمود حتى شهر كامل في وضع الاستعداد؛ سيصل السوق نهاية الشهر الحاري بسعر 40 دولاراً.

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المصدر

The Verge