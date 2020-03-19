رسميًا اللعبة المنتظرة Sky: Children of the Light قادمة على أندرويد الشهر القادم

بشكل رسمي الإعلان عن إطلاق لعبة Sky: Children of the Light على أندرويد في شهر أبريل القادم.

مرت بضعة شهور منذ أن سمعنا آخر مرّة عن لعبة Sky: Children of the Light على أندرويد، حيث في أكتوبر من العام الماضي، تم الإعلان عن إطلاق إصدار ثانوي من اللعبة المذكورة من خلالها يستطيع المستخدمون اختبارها كإصدار وصول مُبكر، ومن المعروف أيضًا، أن اللعبة متاحة وبشكل رسمي وللجميع على نظام التشغيل الآخر iOS.

الآن، أعلن الحساب الرسمي للعبة في تويتر، أن العنوان سيصل في وقت ما في أبريل، دون تحديد بموعد بحد ذاته، مما يمنح ذلك للمطورين فرصة لإعلان آخر مع اقترابنا من الإصدار الرسمي، والجدير بالذكر أن اللعبة ستكون متاحة للتحميل مجّانًا.

على العموم، هذه اللعبة قادمة من فريق العمل Thatgamecompany، وهو الفريق نفسه خلف باقة واسعة من الألعاب التي نالت استحسان فئة واسعة من المستخدمين مثل Journey و Flower و Flow، بالتالي سيكون العنوان كسابقيه، وهذا ما لمسناه حقًا في المراجعات الخاصة بالعنوان من على إصدار iOS.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، لا يزال التاريخ الفعلي لإطلاق اللعبة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد غامضًا، ولكن إذا كنت تُفضّل تلقي إشعار فور وصولها، فقم بالتسجيل المسبق لها من خلال الانتقال إلى نسخة التسجيل في متجر بلاي.

التسجيل المسبق للعبة Sky: Children of the Light على أندرويد.

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