تطبيق Energy Ring أصبح يدعم الآن سلسلة هواتف جالكسي S20

بعد إطلاق تطبيق Energy Ring على جالكسي S10 ومن ثم على نوت 10، الآن أصبح يدعم أحدث هواتف سامسونج S20.

عندما تم الإعلان عن هاتف جالكسي S10 العام الماضي، رأينا الكثير من التطبيقات الممتعة والمثيرة للاهتمام والخاصة بشق الكاميرا الأمامية للهاتف، Energy Ring أحد التطبيقات المُفضّلة في هذا المجال، وكما يوحي اسمه، فهو يضع حلقة حول ثقب الكاميرا، ومعه سيتم تمثيل مستوى البطارية.

ونظرًا لأحجام الشاشات المختلفة، أصدر مطوّر التطبيق إصدارًا منفصلًا للتطبيق لسلسلة هواتف نوت 10 “Note 10“، وقد فعل الشيء نفسه الآن مع سلسلة هواتف جالكسي S20.

من ناحيته، سوف تسمح لك المجموعة الواسعة من الخيارات التي يُقدّمها تطبيق Energy Ring بإعداد كل شيء بالطريقة التي تريدها، على سبيل المثال، ضبط سمك الحلقة وخيارات الألوان والتدرج، فضلًا عن استبدال الألوان برسوم متحركة وأكثر.



أخيرًا، إذا اشتريت إصدارًا سابقًا من تطبيق Energy Ring، فستحتاج إلى الدفع مرة أخرى لأن هذا تطبيق منفصل، وإذا كنت تمتلك هاتف جالاكسي أقدم بدون ثقب للكاميرا، أو لا تحب وجود حلقة حول الكاميرا، فألق نظرة على تطبيق Energy Bar والذي يعمل بنفس الطريقة ولكن بدلًا من ذلك يضع شريطًا أعلى الشاشة ينحني حول الزوايا.

تحميل تطبيق EnergyRing على أندرويد.

تحميل تطبيق EnergyBar على أندرويد.