تطبيق ترجمة جوجل يدعم الآن ميزة النسخ في الوقت الحالي “الترجمة الفورية”

تحديث تطبيق ترجمة جوجل على أندرويد ليدعم الآن ميزة النسخ في الوقت الحالي مع تعديلات بصرية طفيفة.

في وقت سابق من هذا العام، علمنا بأن جوجل تعمل على ميزة النسخ الفعلي “الترجمة الفورية” في تطبيقها للترجمة، على أن يتم تسليم هذه الميزة كجزء من تحديث للتطبيق، بدءًا من اليوم، حصل التطبيق بالفعل على هذا التحديث، ومعه حصل أيضًا على بعض التعديلات البصرية على واجهة التطبيق.

فيما يخص ميزة النسخ في الوقت الحالي، فسوف تدعم حاليًا نحو 8 لغات “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والتايلاندية والإسبانية”، على أن يتم إضافة المزيد في المستقبل.

واستنادًا إلى الصورة أعلاه، سيكون هناك رمز جديد لترجمات المحادثة ورمز “نسخ” جديد ينقلك إلى هذه الميزة الجديدة، وعند عرض النسخ ستتوفر أيضًا خيارات جديدة لحجم النص والمظهر، ويمكنك النقر على زر الميكروفون لإيقاف الكتابة الصوتية واستئنافها مؤقتًا.

من ناحيته، تعتمد وظيفة هذه الميزة على نفس التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق مسجل الصوت المذهل والجديد من جوجل، والمتاح حاليًا على هواتف بيكسل 4، حيث بدلاً من مجرد نسخ ما تسمعه، تأخذ هذه الميزة الجديدة خطوة إضافية لترجمتها أيضًا، على أن تكون مختلفة تمامًا عن خيار الترجمة “الصوتي” البطيء والحالي في تطبيق الترجمة.

أخيرًا، تتطلب هذه الميزة في الوقت الحالي الاتصال بالإنترنت، وهي متاحة فقط على أجهزة أندرويد، مع الإشارة أن الشركة تخطط لتقديمها لمستخدمي النظام الآخر iOS في المستقبل القريب.

المصدر:

جوجل.