متصفّح أوبرا يدعم الآن شراء العملات المشفرة باستخدام آبل باي

أصبح متصفّح أوبرا الآن يدعم شراء العملات المشفرة باستخدام آبل باي وتستغرق العملية بأكملها حوالي 30 ثانية.

كان متصفّح أوبرا أوّل المتصفحات التي تضمّن الدعم لمحفظة للعملات المشفرة، وقد أعلنت اليوم عن إضافة مهمة في هذا الشأن، حيث أصبح من السهل شراء العملات المشفرة داخل متصفّحها، وذلك من خلال إتاحته للمستخدمين في الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية شراء Bitcoin و Ethereum باستخدام بطاقة خصم أو آبل باي “Apple Pay”.

ووفقًا لرئيس العملات المشفرة في أوبرا تشارلز هامل “تم تصميم هذه الخطوة للمساعدة في جعل تقنية البلوك شين أكثر ملائمة وأكثر قابلية للتطبيق، حيث كان الحصول على العملات المشفرة عملية مرهقة تستغرق ساعات أو حتى أيام، أما الآن فسوف تستغرق العملية نحو 30 ثانية”.

أخيرًا، تُخطط أوبرا لتقديم هذه الميزة قريبًا للمزيد من البلدان، دون تحديد جدول زمني لذلك، ومما لاشك فيه هذه الإضافة ستجعل العملية أكثر وضوحًا وسرعة من ذي قبل.

المصدر:

أوبرا.