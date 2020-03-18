لعبة الرعب Dead by Daylight قادمة على أندرويد يوم 16 أبريل القادم

رسميًا لعبة الرعب Dead by Daylight ستكون متاحة في شهر أبريل لجميع المستخدمين.

في يونيو من العام الماضي، أعلنت الشركة الكندية لتطوير ألعاب الفيديو Behavior Interactive، بأن لعبتها Dead by Daylight ستصل نظامي تشغيل أندرويد و iOS مع نهاية عام 2019، ولكن للأسف هذا لم يحصل، لتظهر الشركة مرة أخرى، وتؤكد بأن لعبتها المذكورة ستكون متاحة في ربيع العام الحالي 2020 دون تحديد موعد محدد.

اليوم نشرت الشركة مقطعًا دعائيًا جديدًا، وكشف هذا المقطع بأن لعبتها Dead by Daylight ستأتي إلى أندرويد في 16 أبريل، أي بعد نحو شهر من الآن، أما فيما يخص بالتعريف باللعبة، فكما أشرنا هي عبارة عن لعبة فيديو من نوع رعب البقاء، تم إصدارها عام 2016 على أجهزة الحاسوب ولوحات التحكم، وستكون قريبًا حاضرة وبقوة على الهواتف المحمولة.

وتدور رحاها عن 4 أشخاص في مكان مظلم يحاولون الابتعاد عن سفاح قاتل بتشغيل آلة الضوء للهرب، والسفاح يحاول قتل أكبر عدد ممكن البشر ومنعهم من ذلك.

أخيرًا، وبالنظر إلى المقاطع الدعائية السابقة، يُلاحظ أن اللعبة قادمة بتأثيرات بصرية وصوتية في غاية القوة، وهذا ما هو متوقع منها أساسًا، فضلًا عن قدومها بآلية تحكم سلسة وبسيطة، ونجدر بالإشارة أن اللعبة ستكون متاحة للتحميل مجّانًا.

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