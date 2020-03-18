تطبيق Snapseed من جوجل يحصل على أو تحديث له منذ عام 2018

تطبيق Snapseed “سناب سييد” لا يزال على قيد الحياة، ويحصل على أوّل تحديث له منذ 2018.

الحق يُقال، عندما يتعلق الأمر بقتل المشاريع الفاشلة، فإن جوجل لا ترحم، ورأينا ذلك مرارًا وتكرارًا، على سبيل المثال، تخصلت الشركة من منصة التواصل الاجتماعي جوجل بلس، وصندوق البريد البديل في جي مايل، وهي الآن بصدد العمل للتخلص من خدمة بلاي ميوزيك، وكان المستخدمين يخشون من نفس المصير مع تطبيق معالجة الصور Snapseed.

حيث لم يشهد التطبيق أي تحديث له منذ عام 2018، وهي مدة طويلة بالنظر إلى تحديثات جوجل لباقي تطبيقاتها الأخرى، ومع ذلك، فقد حصل التطبيق اليوم على تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى Snapseed 2.19.1، ولم يأتي سوى بمجموعة من الإصلاحات ودعم الهواتف 64 بت.

وبالإشارة، يُبيّن سجل التغيّرات للتطبيق على متجر بلاي، بأن هناك وضع مظلم جديد في الإعدادات، ولكن هذا ليس جديدًا في الواقع، حيث كان موجودًا منذ عام 2018، حيث اشتبهنا بأن هذا التحديث الأخير سيدعم الوضع المظلم على مستوى النظام في أندرويد 10، ولكن لا يزال التطبيق لا يحترم هذا الإعداد.



أخيرًا، ما يُهمنا أن التطبيق ما زال على قيد الحياة، وربما في الأيام المقبلة نرى إضافات أكثر، على رأسها الدعم المحسّن لصور وإعدادات “RAW”، مع التوافق مع أحدث الأجهزة، وهذا صراحةً ما نقلته لنا جوجل خلال العام الماضي.

تحميل تحديث تطبيق Snapseed على أندرويد.