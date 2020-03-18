آبل تُدرج 4 نسخ من الجهاز اللوحي آيباد برو على موقعها ثم تقوم بحذفها

ظهرت 4 نسخ جديدة من أجهزة آيباد برو على موقع آبل الإلكتروني ثم قامت الشركة سريعًا بحذفها.

أدرجت شركة آبل على موقعها الإلكتروني 4 نسخ جديدة من الجهاز اللوحي آيباد برو بقياسات 11 بوصة و 13 بوصة بنوعيها العادية والتي تعمل بشريحة اتصال، وعلى ما يبدو أن الأمر تم بدون قصد كون الشركة قامت بحذف القائمة المدرجة سريعًا من الموقع الإلكتروني الذي حصلت بعض المواقع منه على صورة للقائمة المنشورة.

ربما يكون الأمر حدث بصورة خاطئة، وربما تتخذ آبل هذا التكتيك لتسليط الضوء على أجهزتها قبل موعد الإطلاق الرسمي المنتظر.

حيث تقوم الكثير من الشركات التقنية بنشر تسريبات حول أجهزتها لتسليط الضوء عليها، وهو تكتيك انتشر خلال الفترة الماضية بشدة.

كانت التقارير الصحفية والتوقعات منذ العام الماضي تتحدث عن رغبة آبل بالكشف عن نسخ جديدة من أجهزة آيباد برو وآيباد ميني اللوحية في النصف الأول من العام الحالي، لكن مع الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا وتوقف المصانع المنتجة لقطع آبل عن العمل في فترات مختلفة، فإن موعد الإطلاق ربما كان سيتأجل قليلًا، إلا أن إدراج الأجهزة على الموقع الإلكتروني يوحي بأن موعد إطلاقها الرسمي يقترب على ما يبدو.

من المتوقع أن تأتي نسخ آيباد برو الجديدة مع كاميرا ثلاثية بمستشعر ثلاثي الأبعاد، بجانب لوحة مفاتيح كإكسسوار إضافي لها.

المصدر:

Engadget