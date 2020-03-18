آبل تطلق MacBook Air محدث بضعفي السعة ومعالج إنتل من الجيل العاشر

كشفت شركة آبل اليوم عن نسخة من جهاز النوت بوك MacBook Air بسرعة ضعف النسخة السابقة مع لوحة مفاتيج بتقنية Magic Keyboard الجديدة والتي جاءت حلاً لمشاكل لوحة المفاتيح Butterfly مع دعم الجهاز بمساحة تخزين أكبر مرتين.

وجاءت النسخة الجديدة من MacBook Air بشاشة Retina قياس 13 بوصة بكثافة أكثر من 4 ملايين بكسل ومليون لون وبقدرة عالية على إبراز الصور والنصوص؛ بالإضافة لاحتواء الجهاز على Touch ID لتسهيل الدخول وإجراء أي معاملات أخرى عبره بأمان تام سواء من اشتراك بخدمات أو القيام بالمشتريات.

بالنسبة للعتاد الداخلي قالت الشركة أن الجهاز يقدم أداءً أسرع مرتين من سابقه حيث أنه يعمل بمعالج إنتل من الجيل العاشر والتي تصل فيها سرعة Turbo Boost إلى أكثر 3.8 جيجاهيرتز.

كما أن وحدة معالجة الرسومات فيه هي Intel Iris Plus والتي تعتبر أحدث وحدات معالجة الرسومات من الشركة وتعطي أداءً أعلى بـ 80% من النسخ السابقة ليكون الجهاز مناسب لكافة الأعمال من تحرير وصناعة المحتوى للألعاب.

وقالت آبل أن MacBook Air الحالي يتمتع بمساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وحتى 2 تيرا بايت أي ضعف المساحة التي توفرت في الأجيال السابقة من الجهاز ليكن بذلك مناسباً بشكل أكبر لكافة الأعمال.

من ناحية الأمان قالت الشركة أن MacBook Air مدعم برقاقة Apple T2 Security من الجيل الثاني التي توفر مراقبة للبرمجيات التي يتم تحميلها على الجهاز أثناء عملية الإعداد لضمان عمله بشكل سلسل وصحيح بالإضافة لدورها في تشفير أي بيانات أمان خاصة يقوم بتخزينها المستخدم على الجهاز أو حتى أثناء علميات تسجيل الدخول عبر كلمات السر وما إلى ذلك تقنيات.

ويعمل الجهاز بأخر نسخة من بنظام macOS Catalina والتي خصصته الشركة لهذه الأجهزة ليكون أفضل نظام تشغيل لأجهزة الحاسوب في العالم حسب ما تقول آبل؛ مع توافق تام مع كافة أجهزة آبل الأخرى من الآيباد للآيفون للساعة واستغلال كافة الميزات بينها بشكل مثالي.

السعر والتوفر في السوق

ووفقاً لبيان الشركة ستوفر MacBook Air المحدث بدءاً من اليوم على متجر آبل الإلكتروني بينما سيتوفر في محال بيع التجزية خلال الأسبوع المقبل؛ بسعر يبدأ من 4،199 درهم إماراتي.

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المصدر

Apple