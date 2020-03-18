آبل تطلق آيباد برو جديد يدعم الفأرة اللمسية الخارجية

كشفت شركة آبل عن جيل جديد من أجهزة آيباد برو بقياسين ويتميز بدعمه للاتصال مع لوحة مفاتيح خارجية وحتى دعم الفأرة اللمسية المدمجة فيها ليبدو كأنه حاسب محمول.

آيباد برو الجديد يأتي بقياسين 11 و 12.9 بوصة وتدعم شاشته معدل بث متغير حتى 120 هرتز ودعم تقنيات الألوان المتقدمة مثل True Tone و P3 والسطوع العالي 600nits ومنع الإنعكاس وكذلك تقنية ProMotion للحركة السلسة

القياس الصغير شاشته بدقة 2388*1668 بكسل، أما الكبير بدقة 2732*2048 بكسل وكلاهما بكثافة 264 بكسل في البوصة.

تم تطوير المعالج في الجهازين حيث استخدمت معالج جديد A12Z بمعمارية 64 بت ويدعم محرك الشبكات العصبية ومدمج فيه معالج M12، وهناك معالج رسوميات مدمج ثماني النوى. تقول آبل أن هذا الآيباد أقوى من حيث المعالجة من معظم حواسب ويندوز المحمولة.

استخدمت آبل حساس جديد في التصوير يدعى ماسح LIDAR ليعمل مع كاميرا العمق لتقديم تجربة واقع معزز جديدة.

من ناحية الكاميرات هناك كاميرا للتصوير العريض 12 ميغابكسل بفتحة عدسة ƒ/1.8 وكاميرا أخرى بمساحة أعرض بدقة 10 ميغابكسل وبفتحة ƒ/2.4 تغطي حتى 125 درجة. وتدعم الكاميرات مستويين من التقريب البصري و 5 مستويات من التقريب الرقمي.

وبخصوص الفيديو يمكنها التسجيل بدقة 4K بسرعة 24 إطار في الثانية، أو 60 إطار في الثانية للقطات عريضة و فائقة العرض، ولو أردت مرونة أكبر فإنها تدعم التسجيل بالدقة الكاملة 1080P بسرعة 30 أو 60 إطار في الثانية، أو الدقة العالية 720P بدقة 30 إطار في الثانية.

كما تدعم التسجيل البطيئ بالدقة الكاملة بسرعة 120 إطار في الثانية، وفي العدسة العريضة تصل حتى 240 إطار في الثانية. ويمكنها التقاط صور بدقة 8 ميغابكسل أثناء تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وعدسة العمق تأتي بدقة 7 ميغابكسل لالتقاط صور بورتريه رائعة مع دعم تسجيل الفيديو بالدقة الكاملة وبفتحة عدسة ƒ/2.2 .

هناك 4 سماعات لصوت مميز مع 5 مايكروفونات موزعة بأماكن متعددة.

يدعم الآيباد برو الجديد أحدث أجيال الشبكات اللاسلكية 802.11ax Wi-Fi 6 وكذلك البلوتوث 5 والشريحة الإلكترونية وبالطبع بصمة الوجه وهناك منفذ USB-C للتوصيل.

يتوفر الجهازين بسعات تخزينية متعددة تبدأ من 128 غيغابايت وتصل حتى 1 تيرابايت وهو متاح للطلب بدءاً من اليوم بلونين الفضي والرمادي.

ويباع القياس الأصغر 11 بوصة بسعر يبدأ من 3199 ريال / درهم (799 دولار) لنسخة الواي فاي و 3799 ريال / درهم (949 دولار) لنسخة الاتصالات بالبيانات وذلك لسعة التخزين 128 غيغابايت.

أما النسخة الأكبر 12.9 بوصة تباع بسعر يبدأ من 3999 ريال / درهم (999 دولار) لنسخة الواي فاي و 4599 ريال / درهم (1149 دولار) لنسخة الاتصالات بالبيانات وذلك لسعة التخزين 128 غيغابايت.

وأعلنت الشركة عن لوحة مفاتيح خارجية تدعى Magic Keyboard ستتوفر بسعر 1126 درهم / ريال ( 299 دولار) لآيباد برو الصغير و 1315 درهم/ريال (349 دولار) للآيباد برو الكبير وستتوفر للبيع في مايو القادم. وتقدم لوحة المفاتيح تجربة استخدام خاصة بالآيباد مع مساحة فأرة لمسية.