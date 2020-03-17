سوني ستكشف غداً عن المزيد من التفاصيل حول وحدة ألعاب PS5

أعنلت شركة سوني اليوم بأنها ستبث حدثاً مباشراً غداً للحديث عن المزيد من التفاصيل حول الجيل الخامس من وحدة الألعاب القادمة بلايستيشن PS5.

وجاء إعلان الشركة اليابانية عبر تغريدة في حساباها الرسمي على تويتر حيث قالت بأن البث سيدأ الساعة 9 صباحاً حسب التوقيت الباسيفيكي (منطقة المحيط الهادئ)، أي بحلول الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيستضيف البث Mark Cerny المسؤول عن نظام المعمارية في وحدة ألعاب PS5 الجديدة، حيث سيتحدث عن تفاصيل دقيقة حول آلية عمل الوحدة وكيف ستلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل وحدات الألعاب المستقبلية وغيرها.

فيما يأتي إعلان سوني عن الحدث في ظل عدم توفر معلومات كبيرة حول PS5 عدا ما تم الكشف عنه سابقاً سواء من الشركة نفسها أو التسريبات من حيث عملها بمعالج AMD Ryzen من الجيل الثالث المبني على معمارية 7nm Zen 2 مع وحدة معالجة رسومات مخصصة من سلسلة Radeon Navi ودعم 8K وقرص SDD مع توافقه من الناحية البرمجية مع PS4 ونظارة الواقع الافتراضي PSVR.

كما أعلنت الشركة أن الجهاز سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري إلا أن شكل الجهاز وسعره لاتزالان من الأمور الغامضة حتى اللحظة في ظل حديث بعض التقارير عن تخطي سعره عتبة 470 دولار !

وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت اليوم عن تفاصيل جديدة حول وحدة ألعابها القادمة Xbox X بشكل رسمي كما كشفت عن تقنيات جديدة مضافة في يد التحكم الخاصة بوحدة اكس بوكس.