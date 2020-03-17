سامسونج تبدأ الإنتاج المكثف لأسرع ذاكرة تخزين موجهة للهواتف الذكية الرائدة

مرحلة الإنتاج المكثف والعام لأسرع ذاكرة تخزين ” eUFS 3.1″ بسعة 512 جيجابايت من سامسونج تبدأ وفقًا لشركة سامسونج.

كما هو الحال مع شاشات الهواتف الذكية، فإن شركة سامسونج تمتلك النسبة الأكبر من سوق ذاكرة التخزين ذات الكفاءة العالية في العالم وتتعامل معها معظم الشركات المنتجة للهواتف الذكية لذلك، وهذا الأمر في طريقه للاستمرار مع إعلان الشركة الكورية عن بدء مرحلة الإنتاج المكثف لذاكرة eUFS 3.1 الجديدة بسعة 512 جيجا بايت والتي تعتبر الأسرع في العالم حتى الآن.

ذاكرة تخزين eUFS (embedded Universal Flash Storage) تمتلك قدرة على تخزين فيديو بدقة 8K وصور عالية الجودة دون أي مشاكل.

وبحسب الشركة الكورية، فإن ذاكرتها الجديدة توفر سرعة أكبر بكثير من الجيل السابق eUFS 3.0، حيث تستطيع كتابة بيانات بسرعة تفوق 1 جيجابايت في الثانية (بالتحديد 1,200 ميجا بايت)، وهي ضعف السرعة التي توفرها أقراص تخزين SATA المتوفرة على أجهزة سطح المكتب والتي تبلغ نحو 540 ميجا بايت في الثانية فقط، كما أنها أسرع نحو 12 مرة من بطاقات الذاكرة الخارجية UHS-I التي تصل سرعتها 90 ميجا بايت في الثانية.

وللتوضيح أكثر حول سرعة الذاكرة، فإن نقل 100 جيجابايت بيانات لهاتفين بنفس الذاكرة سيستغرق نحو 1.5 دقيقة من هاتف لآخر.

فيما كانت المدة اللازمة لنقل نفس الحجم من البيانات عبر الجيل السابق لبطاقات الذاكرة، eUFS 3.0، تستغرق حوالي 4 دقائق.

هذه الذاكرة من نوع eUFS 3.1 ستكون متاحة للطلب من شركات الهواتف حول العالم، وبالتالي سنرى هواتف أسرع بكثير خلال الفترة القادمة سواء كان من سامسونج نفسها أو غيرها.

وبجانب نسخة 512 جيجابايت من هذه الذاكرة، ستوفر سامسونج نسخًا بسعة 256 جيجابايت و128 جيجابايت للهواتف الذكية الرائدة هذا العام.

المصدر:

Samsung News