يسمح لك تطبيق Wallpaper Modder بتحرير صورة الخلفية الحالية وأكثر على أندرويد

Wallpaper Modder هو عبارة عن تطبيق لتحرير خلفياتك أو أي صورة من المعرض، ومن ثم تعديلها بأسرع طريقة ممكنة.

إذا كنت أحد المستخدمين الذين تعبوا من تثبيت العديد من التطبيقات الهادفة لتعديل خلفيات هاتفك وصورك، وتريد تطبيق واحد فقط تعتمد عليه ويسمح لك بالقيام بكل ما تحتاجه؟ ببساطة جرّب تطبيق Wallpaper Modder الجديد والذي هو عبارة عن محرر للخلفيات يوفّر إمكانية تعديل للخلفية الحالية بسرعة مع الاستعانة بمجموعة من الأدوات والفلاتر.

من ناحيته، سيسمح لك التطبيق أيضًا بتطبيق الخلفية المُعدّلة مباشرة، كذلك حفظها على هاتفك دون فقدات للجودة، وحتى مشاركة النتائج مباشرة مع أحدهم، فضلًا عن الحصول على خلفيات جديدة تُعد الأفضل على منصة Reddit.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، يتيح لك تطبيق Wallpaper Modder هذا واجهة من خلالها تستطيع ضبط الصبغة والتشبع والسطوع والتباين والضبابية وأكثر، كما ولا تنسى مجموعة الفلاتر وأداة تدوير الصورة وعكس الألوان وغير ذلك الكثير.

وعبر إعدادات التطبيق، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تلقي إشعار يومي بتغيير عشوائي للخلفية الحالية، أو تنشيط الوضع الأفقي أم لا واختيار سمة للتطبيق نفسه، مع الإشارة أن التطبيق يسمح لك بتعديل أي صورة من المعرض بسرعة، بالتالي ليس الغرض من التطبيق استبدال محرر صور تعتمد عليه، ولكن بديل أبسط بكثير وأسرع في الاستخدام.

أخيرًا، تطبيق Wallpaper Modder متاح للتحميل على نظام تشغيل أندرويد بشكل مجاني، على أن يدعم الإعلانات، وللتخلص منها، عليك شراء النسخة اكلاملة من داخل التطبيق، ويكفي للاستفادة منه أن يعمل جهازك بإصدار أندرويد 4.2 فأحدث.

تحميل تطبيق Wallpaper Modder على نظام تشغيل أندرويد.