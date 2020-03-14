بيل غيتس يستقيل من مجلسي إدارة مايكروسوفت وبيركشاير هاثوايه



أعلن بيل غيتس – ثاني أغنى رجل في العالم – عن استقالته من مجلس إدارة شركته التي أسسها مايكروسوفت للتركيز على أنشطته الخيرية مع بقائه كمستشار لمديرها التنفيذي.

ويريد غيتس التركيز على مجالات التنمية والتطوير والصحة العالمية والتعليم والتغير المناخي.

كما أنه سيترك منصبه في مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثوايه التي أسسها الملياردير وارن بافت، وانضم غيتس لمجلس إدارتها في عام 2004.

وكان بيل غيتس قد تخلى عن عمله الدائم اليومي في مايكروسوفت منذ عام 2008 وبقي في مجلس إدارة الشركة نظراً لحصته التي يملكها من أسهمها.

وأضاف أن الشركة – أي مايكروسوفت – ستبقى دائماً جزءاً هاماً من عمله وسيستمر بتقديم الدعم والمشورة لإدارة الشركة، لكنه الآن يعيد ترتيب أولوياته للتعامل مع أكبر التحديات العالمية.

وتبلغ ثروة بيل غيتس أكثر من 100 مليار دولار، ويأتي في المركز الثاني بعد جيف بيزوس مؤسس مايكروسوفت.

يذكر أن بيل غيتس وزوجته لديهما منظمة خيرية تعمل في عدة دول حول العالم، وكانت قد صنفت الأكثر تبرعاً في الولايات المتحدة في عام 2018 بعد أن تبرعت بمبلغ 4.8 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط.