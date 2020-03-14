باستخدام تطبيق Doublicat يمكنك انتحال صفة الميمات الأكثر شهرة بين الأشخاص

Doublicat هو تطبيق يسمح لك باستبدال وجه الميمات الأكثر شهرة بآخر، وذلك خلال تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

في الآونة الأخيرة، إمتلأت متاجر التطبيقات بمجموعة من التطبيقات التي تستخدم بدورها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تغيير الوجوه بوجوه أخرى، على سبيل المثال تطبيق الشيخوخة ZAO الذي انتشر كالنار في الهشيم بين المستخدمين، Doublicat أحد التطبيقات الشبيهة، ولكن ما يُميزه عن غيره، أنه يأتي بتقنيات أكثر ذكاء وآلية عمل بسيطة للغاية.

بحيث يُوفّر التطبيق إمكانية إنشاء ميمي مخصص جاهز للاستخدام، وكل ما يلزمك هو التقاط صورة لك، ومن ثم الاختيار من بين عدد لا يحصى من الميمات المنظمة في فئات مختلفة، بعبارة أخرى، يُطبّق هذا التطبيق خوارزمية “Reface” على صورة GIF من خلال إنتاج نسخة بوجهك بدلاً من الوجه المشهور في الميمات.

أخيرًا، من الممكن حفظ النتائج بتنسيق GIF أو فيديو، مع عدم دعمه استيراد صورة من المعرض، على أن يكون تطبيق Doublicat متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل وبدون أي عمليات شراء داخلية، وللأسف التطبيق يدعم الإعلانات، ويكفي أن يكون إصدار جهازك أندرويد 5.0 فأحدث للاستفادة منه.

تحميل تطبيق Doublicat على أندرويد.