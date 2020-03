رسميًا إطلاق لعبة Game of Thrones Beyond the Wall على أندرويد في 3 أبريل

إطلاق لعبة صراع العروش Game of Thrones Beyond the Wall يوم 3 أبريل على أندرويد و 26 مارس على iOS.

مر شهران بالضبط منذ أن سمعنا آخر مرة فيها عن لعبة صراع العروش Game of Thrones Beyond the Wall، حيث أنذاك تم إطلاق أوّل نسخة اختبار للعبة في مناطق محدودة في العالم، واليوم وبشكل رسمي، أعلن القائمون عن اللعبة إطلاقها للجميع يوم 3 أبريل على أندرويد، ويوم 26 مارس على iOS.

بالنسبة للعبة فهي قادمة من ضمن الألعاب الاستراتيجية، وهي قادمة بشكل مجاني مع وجود مشتريات داخلية اختيارية، ومما لاشك فيه أن الجميع متحمّس لتجربتها، وذلك بعد أن رأينا مُراجعات إيجابية في الإصدار التجريبي.

على أي حال، سوف تتقمّص شخصية القائد للدفاع عن Westeros “ويستروس”، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وهدفك هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، كذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

The moment you have been waiting for, Lord Commander! Game of Thrones Beyond the Wall will be released worldwide on March 26th, 2020 on iOS devices and starting April 3rd, 2020 on Android devices. Pre-register now!#GameofThrones #GameofThronesBeyondtheWall pic.twitter.com/DIBh5iTcLP

— Game of Thrones Beyond the Wall (@GOTBeyondWall) March 11, 2020