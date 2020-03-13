بعد عامين من الاختبار يوتيوب تُطلق علامة التبويب الجديد “الاستكشاف” في تطبيقاتها

حصل تطبيق يوتيوب على تحديث جديد وفيه تم استبدال علامة التبويب “المحتوى” بعلامة التبويب الجديد “الاستكشاف”.

حصل تطبيق يوتيوب على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، على تحديث جديد وفيه تم تغيير علامة التبويب “المحتوى” في لوحة التنقل السفلية للتطبيق واستبدالها بعلامة التبويب الجديد “استكشاف”، والتي بدورها ستُظهر مقاطع الفيديو الشائعة، مما سيتم عرض فيديوهات أكثر تنوعًا واختلافًا في المحتوى.



من ناحيته، قد يبدو هذا التبويب مألوف بعض الشيء، أو ربما شاهدته بالفعل في تطبيق يوتيوب، ويعود السبب على أن الشركة قد اختبرته على مدار العامين الماضيين، والآن أصبح متاح وبشكل رسمي للجميع.

وإذا حدث أن أعجبتك علامة التبويب “المحتويات الرائجة”، فلا داعي للقلق، فمحتواها ستكون في صفحة في أعلى قسم “الاستكشاف” الجديد، وستبقى بعض مقاطع الفيديو الرائجة ظاهرة في المحتويات الافتراضية لعلامة التبويب “استكشاف”، على أن تحصل هذه الوجهات أيضًا على مظهر محدّث، وتخطط الشركة لإضافة المزيد منها مع مرور الوقت.

أخيرًا، هذه الإضافات متاحة حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، مع الإشارة أننا لسنا متأكدين بعد ما إذا كان التحديث مجرد تغيير من جهة الخادم، أم أن تحديث التطبيق مطلوب، وعلى كلا الجهتين يُفضّل تحميل أحدث إصدار إن وجد.