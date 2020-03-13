آبل تقرر عقد مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2020 عبر الإنترنت فقط

كما كان متوقعاً أعلنت شركة آبل قبل ساعات على أن مؤتمرها العالمي للمطوريين 2020 WWDC سيتم بشكل افتراضي فقط عبر بثِِ مباشر على الشبكة العنكبوتية من مركز مؤتمرات سان خوسيه في ولاية كاليفونيا الأمريكية خلال شهر يونيو القادم.

وقالت الشركة في بيانها بهذا الخصوص أن الوضع الصحي الحالي تطلب اختلاق نمظاً جديداً لعقد مؤتمر المطوريين العالمي 2020 WWDC ؛ بوضع برنامج كامل للفقرات المؤتمر ستتم من خلال البث المياشر مما سيخلق فرصة كبيرة أيضاً لخوص كامل المطورين حول العالم هذه التجربة الجديدة.

كما وأشار نائب مدير التسويق العالمي للشركة Phil Schiller بأنها سيقوموا بمشاركة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحدث خلال الأسابيع القادمة.

بشكل عام لم يكن الخبر مفاجئاً في ظل الأخبار السيئة التي طرأت مؤخراً بما يخص تفشي فايروسو كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية بكونه أصبح وبائاً عالمياً وخصوصاً بعد التفشي الكبير في وسط القارة الأوروبية وداخل الحدود الإيطالية على وجه الخصوص.

وبالنظر إلى هذه الأحداث يمكن توقع قيام شركة آبل بمثل هذه الخطوة من باب السلامة العامة تماشياً أيضاً مع القوانين التي سنتها الهيئات والمنظمات الصحية حول العالم والتي كان من ضمنها منع أو إلغاء أي تجمع لأكثر من 250 شخص؛ مع العلم ان نسخة المؤتمر من العام الماضي ضمن حوالي 6000 شخص.

المصدر

Engadget

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