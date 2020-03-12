شاومي تطلق هاتف Redmi Note 9 Pro Max ببطارية تفوق 5000 ميلي أمبير

تشتهر شاومي بهواتفها من الفئة المتوسطة أو أدنى الفئة الرائدة وبسعر مخفض للغاية، واليوم أطلقت هاتف جديد سيرغب باقتنائه من تفرغ بطارية جهازه بسرعة، حيث أن هاتف Redmi Note 9 Pro Max يأتي ببطارية 5020 ميلي أمبير.

تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع 33 واط ويأتي بمعالج سناب دراغون 720G. يحمل الهاتف شاشة كبيرة 6.67 بوصة مع كاميرا أمامية بطريقة الثقب بدقة FullHD+

يتوفر الهاتف بخيارين من الذاكرة العشوائية 6/8 غيغابايت يقابلهما خيارين من التخزين 64/128 غيغابايت. ويملك 4 كاميرات من الخلف، الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل مع كاميرا عريضة 8 ميغابكسل وكاميرا بعدسة ماكرو 5 ميغابكسل و كاميرا بحساس العمق 2 ميغابكسل.

أضافت شاومي لهاتفها تقنية الاستقرار الالكتروني ويمكنها تصوير الفيديو البطيئ بسرعة 120 إطار في الثانية من الكاميرا الأمامية.

يعمل الهاتف بنسخة أندرويد 10 بواجهة MIUI 11 وسيتاح للبيع في الهند بدءاً من 25 مارس بسعر 200 دولار فقط ليتنافس بشكل مباشر مع هاتفها X2 من سلسلة بوكو وهاتف Realme 6 Pro.