جوجل تطور تطبيقاً جديداً لإدارة الطباعة ومسح الوثائق على نظام كروم

تعمل شركة جوجل حالياً على إيجاد بديل لتطبيق Cloud Print الخاص بنظام كروم ChromeOS والذي ستقوم بإيقافه في 2021 حسب ما أعلنت مسبقاً؛ حيث سيحمل التطبيق الجديد اسم Print Management App وفقاً لما جاء به موقع 9to5Google.

وسيكون هذا التطبيق مخصصاً لتسهيل عملية الطباعة ومسح الوثائق في أجهزة كروم بوك المخصصة للطلاب بشكل أساسي، لتوفير طريقة سهلة وعملية لمهام الطباعة والتعرف على المشاكل التي تحول دون إجراءها بشكل صحيح.

كما أشار الموقع أن تطوير على التطبيق مازال في مراحله الأولى لكن من الظاهر من تحليل البيانات التي تم الوصول إليها أن Print Management سيوفر للمستخدم نافذة للإطلاع على أخر محاولات الطباعة واسم العمل وأي من الطابعات التي تم إرسال الملف إليها.

كما سيوفر التطبيق القدرة على مسح الوثائق من خلال واجهة عمل أخرى تم الإشارة إليها بـ Scanning UI.

ومن غير الواضح حتى الآن متى ستكون هذه الميزة متوفرة لمالكي أجهزة كروم بوك أو متى سيتم إطلاقها على النظام؛ لكن يمكن توقع قيام عملاق التقنية بإخراج التطبيق الجديد للعلن قبل الاستغناء الكلي عن Cloud Print العام القادم.

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المصدر

engadget