تويتر تُلزم جميع موظفيها بالعمل منزلياً للحد من تفشي كورونا

في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع وإعلان منظمة الصحة العالمية بالأمس بأن فايروس كورورنا أصبح وباءً عالمياً؛ أعلنت شركة تويتر اليوم عن العمل الإجباري لجميع موظفيها حول العالم من المنزل.

حيث جاء إعلان الشركة عبر بيان في مدونتها الرسمية أشارت فيه إلى إتخاذها هذه الخطوة من أجل المحافظة على سلامة موظفيها وشركائها في العالم في ظل تفشي الكورونا ووصوله لدرجة وباء عالمي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير؛ وسعياً منها للمساعدة في الحد من تفشي المرض بشكل أوسع.

فيما قالت تويتر بأنها مستمرة في دفع أجور موظفيها وعامليها والمتعاقدين خلال هذه الفترة حتى وإن كانوا لا يستيطعون إنجاز الأعمال المنوطة بهم من المنزل، كما وقالت الشركة بأنها ستقوم بتحمل التكاليف والمصروفات الخاصة بإعداد المكتب المنزلي؛ بما يشمل أي مصروفات رعاية قد يضر الوالدين العاملين لتحملها في ظل هذه الحالة.

ويجدر الذكر أن عمالقة الشركات التقنية الأمريكية وعلى رأسهم آبل وأمازون ومايكروسوفت وجوجل قاموا بتوجيه إرشادات مشابهة لموظفيهم وعامليهم في المناطق التي تم الإعلان عن وجود فايروس كورونا_كوفيد-19 _ فيها لكن دون إجبارهم جميعاً على العمل من المنزل كما فعلت توتير مع كادر عامليها العالمي البالغ 4,900 موظف.

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