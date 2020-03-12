الولايات المتحدة تؤجل حظر هواوي حتى منتصف مايو

مهلة إضافية منحتها الولايات المتحدة الأميركية لشركة هواوي قبل تطبيق الحظر الشامل عليها. حيث أعلنت وزارة التجارة أنه تم تأجيل الحظر بدلاً من 1 ابريل إلى 15 مايو، ما يمنح الشركة 45 يوم إضافي يمكن من خلالها التعامل مع الشركات الأميركية بدون مشاكل.

وطلبت الوزارة من الرأي العام إبداء الملاحظات والتعليقات حول فترة الترخيص المؤقت الإضافي، سواء أكانت بحاجة للتغيير أو التمديد الإضافي.

وهذا هو التمديد الرابع الذي منحته الولايات المتحدة لهواوي قبل تطبيق الحظر عليها. وكانت قد حظرت هواوي أول مرة في مايو من العام الماضي، لكن بعدها منحت مهلة مؤقتة للتعامل مع الشركات الأميركية مدتها ثلاثة أشهر، وبعدها مددت بمهلة مشابهة في اغسطس، ومن ثم في نوفمبر وآخرها كانت في فبراير الماضي بمدة 45 يوم تنتهي في الأول من ابريل القادم، والآن مددت حتى 15 مايو.

وتريد وزارة التجارة الأميركية من هذا التمديد الإضافي السماح لشركات الاتصالات الأميركية التي تعمل في الأرياف البعيدة وتمد شبكات الاتصالات هناك، من البحث عن شركات أخرى بديلة عن هواوي للتعاون المستقبلي معها.

كما تخطط الحكومة الأميركية منح مليار دولار للمساعدة في العثور على مزود خدمات وأجهزة اتصالات وشبكات بديل لهواوي.