إطلاق خوادم مخصصة للاعبي Call of Duty في الشرق الأوسط

خوادم مشتركة بين شركة الاتصالات السعودية والشركة الناشرة للعبة Call of Duty بنسخها Black Ops و Modern Warfare و Warzone

أعلنت شركة Activision عن إطلاق خوادم Call of Duty المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، والتي تستضيف بدورها مراكز بيانات سحابية خاصة بلعبة Call of Duty في كل من الرياض وجدة، لمساعدة اللاعبين على الحصول على تجربة أفضل في المنطقة.

وعلق ميشيل روف، نائب الرئيس في شركة Activision في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وشرق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق بالقول: “لطالما كان مجتمع اللاعبين في الشرق الأوسط من أكثر المجتمعات النشطة في اللعبة. ونشعر بفخر كبير بمشاركة هذا الخبر المذهل مع لاعبينا، حيث سنتمكن بالتعاون مع شريكنا المحلي من تزويد جماهيرنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بأفضل تجربة لعب Call of Duty عبر الإنترنت على أجهزة PlayStation 4 وXbox One والكومبيوتر الشخصي. وسترتقي الخوادم المحلية بأداء اللعبة إلى مستوى جديد تمامًا، لذلك نعتبر استثمارنا الاستراتيجي في البنية التحتية المحلية انعكاسًا للدور الفاعل الذي يلعبه مجتمع الشرق الأوسط في دعم لعبة Call of Duty”.

فيما أضاف جيم مكملين، نائب رئيس إدارة المنتجات لشركة Activision في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نهدف إلى وضع معايير عالية لألعاب الآكشن متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. وإعلاننا عن إضافة هذا المستوى المعزز من البنية التحتية هو احتفال بمساهمة مجتمعنا المحلي. كانت الخودام المخصصة للعبة بمرحلة الاختبار في الشرق الأوسط مع لعبة Black Ops 4 ومؤخرًا مع Modern Warfare عبر الأوضاع المختلفة، بالإضافة إلى توفرها للأجهزة المتنوعة في لعبة Modern Warfare. ونحن متحمسون جدًا لأن السيرفرات الجديدة ستدعم أيضًا Warzone”.

تٌعد شركة Activision هي الناشرة للعبة وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI). لمزيد من المستجدات حول لعبة Call of Duty، يرجى الاطلاع على مدونة Activision Games عبر الموقع. وحسابات اللعبة على اليوتيوب وحسابات اللعبة على تويتر وإنستجرام والفيسبوك.