تويتر تعزز فرصة التعرف على الحسابات الآلية “البوت” عبر تعريف أصحابها عنها

تويتر تضع ساسيات جديدة تحث المطورين على التعريف عن الحسابات الآلية للجمهور من خلال الملف الشصحي للحساب

أعنلت الشبكة الاجتماعية تويتر عن العديد من الخطوات التنظيمية الجديدة في المنصة بغرض الحفاظ على صحة الشبكة العامة والوصول لاستفادة أكبر حيث وجهت هذه اللوائح الجديدة للمطورين على وجه الخصوص.

حيث سلطت الضوء الشركة هذه المرة على الحسابات الآلية أو ما يعرف بالبوت قائلة بأن ليست جميع الحسابات الآلية مضرة بالشبكة الاجتماعية والمستخدمين وذلك لما لبعضها من دور في تعزيز التواجد على الشبكة وتوفير معلومات مفيدة للجمهور.

منوهة إلى أنها تطلب من المطورين الإشارة إلى حساباتهم الآلية من خلال مساحة التعريف الموجودة في ملف الحساب الشخصي والإظهار للجمهور أن الحساب عبارة عن بوت؛ وبذلك يَسْهل على مستخدمي الشبكة معرفة ماهية الحساب ومن يديرها بسهولة.

وتأتي هذه الخطوة من تويتر في ظل محاربتها الواسعة للحسابات الوهمية والآلية وخوف المطوريين من أن تقضي دائرة المحاربة الواسعة هذه على حسابات بوت مفيدة مثل تلك المستخدمة للتذكير بشرب الماء أو تلك الأخرى التي تؤدي دوراً للتحذير من كوراث طبيعية مثل الزلازل مثلاً.

وتعد هذه التحديثات الجديدة على ساسية المنصة بما يخص الحسابات الآلية إكمالاً لمسيرتها التي تتبناها منذ سنوات للوصول لبيئة تواصل اجتماعي آمنة تضمن للمستخدمين خصوصيتم والمحافظة على بياناتهم بعيداً عن الرسائل والبوتات المزعجة.

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المصدر

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