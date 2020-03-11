تسريب يكشف مواصفات وشكل هاتف جوجل القادم بكسل 4a (فيديو)

في تسريبات جديدة حول هاتف جوجل النسخة المتوسطة بكسل 4a كشف موقع TecnoLike فيديو للهاتف الذي لم يتم الإعلان عنه بعد يُبين كافة المواصفات التي سيحملها الهاتف.

بداية من الهيكل الخارجي للهاتف بكسل 4a الذي سيأتي مصنوع من البلاستيك مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل موجودة في ثقب أعلى الشاشة كاميرا خلفية واحدة مزودة بفلاش كما وسبق وأشرنا في تقارير سابقة؛ مع قارئ بصمة إصبع على الظهر.

الهاتف حسب الفيديو سيملك منفذ سماعة 3.5mm ومنفذ للشحن ونقل البيانات USB من نوع C؛ بينما من الواضع تن الهاتف لن يأتي بنظام استشعار Soli من جوجل الذي بطبيعة الحال يقدم مهام مختلفة ومنتنوعة يمكن الاستفادة منها عبر التطبيقات المختلفة.

بالنسبة للواجهة وقياس الشاشة أشار الموقع إلى أن الشاشة قياس 5.81 بوصة بدقة 1080 *2340 حيث يقدم الهاتف كثافة بكسلات تعادل 443 بكسل في كل بوصة؛ مع الإشارة إلى أن معدل التحديث في شاشة الهاتف 60 هيرتز.

العتاد والمكونمات الداخلية:

كما أشيع سابقاً فإن الهاتف سيأتي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 730 بالتوافق مع 6 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي و64 جيجا بايت ذاكرة داخلية بينما ستكون سعة البطارية 3,080 ملي أمبير.

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