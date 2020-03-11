إل جي ستوفر أجهزة تلفاز 2020 خلال الشهر الجاري في الولايات المتحدة

أعلنت الشركة الكوروية إل جي عن بدئها توفير أجهزة تلفاز 2020 في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، حيث ستشمل قائمة الأجهزة تلك التي تم الكشف عنها خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES بداية العام.

فيما ستتضمن أجهزة التلفاز الجديدة التي ستوفرها إل جي خطي إنتاج BX وCX اللذان دخلا مؤخراً تحت سلسلتي B و C بشاشات OLED مع دقة 4K؛ فيما سيكون القياس هذه العام بأحجام جديدة 48 بوصة و55 بوصة و65 بوصة و 77 بوصة.

بالإضافة إلى سلسلة Gallery GX الراقية بدعم شاشات OLED 4K والتي صممت بحواف ضئيلة جداً ليتم تعليقها على الحائط؛ فيما ستأتي بقياس 55 بوصة و 65 بوصة و77 بوصة.

أما السلسة الثالثة فهي ZX وهي أخر طرازات OLED 8K التي تم الكشف عنها من إل جي حيث ستتوفر بقياس 77 بوصة و88 بوصة.

كما ستطلق الشركة 7 أجهزة تلقاز بدعم 8K من سلسلة NanoCell LCD TV والتي ستتوفر بقياس 55 بوصة و65 بوصة بالإضافة 75 بوصة.

بشكل عام تتميز سلسلة أجهزة تلفاز إل جي 2020 بدعم العديد من المواصفات الجديدة مثل HDMI 2.1 كما هو الحال مع معدل التحديث في الشاشة البالغ 120 هيرتز كما أنه سيكون هناك 12 طراز متكامل وداعم لتقنية G-Sync.

وحسب خطة الشركة فإن الأجهزة الجديدة ستتوفر في السوق الأمريكي وكورويا الجنوبية أولاً ومن ثم ستأخذ طريقها للقارة الأوروبية ومناطق متفرقة من العالم؛ لكن للأسف ليس هنالك أسعار لنطلعكم عليها بعد.

المصدر

The Verge